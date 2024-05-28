Антикор завершил расследование в отношении главы противопожарной службы

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Противопожарной Службы МЧС РК, начальников ДЧС г.Шымкент и области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

“Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона.