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Антикор завершил расследование в отношении главы противопожарной службы

Сегодня, 09:43
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:43
Сегодня, 09:43
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Противопожарной Службы МЧС РК, начальников ДЧС г.Шымкент и области Жетысу,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

“Должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителя бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Следственным судом в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона.

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