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Антикор завершил расследование в отношении главы комитета рыбного хозяйства

Сегодня, 10:24
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baigenews.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Он подозревался в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.

"Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны", - говорится в сообщении.

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