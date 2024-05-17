Антикор завершил расследование в отношении главы комитета рыбного хозяйства

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Он подозревался в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.