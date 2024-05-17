Антикор завершил расследование в отношении главы комитета рыбного хозяйства
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
103Фото: baigenews.kz
Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Он подозревался в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.
"Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "Домашний арест" с использованием "электронного браслета". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны", - говорится в сообщении.
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