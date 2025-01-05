  • 5 Января, 11:58
  • BAIGENEWS

Антикор завершил расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта

Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Сегодня, 11:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tvrgomel.by Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
33
Фото: tvrgomel.by

Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Так, Агентством завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО.

Самое читаемое

Наверх