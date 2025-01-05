Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Так, Агентством завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО.