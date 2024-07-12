Антикор завершил расследование в отношении бывшего министра юстиции Бекетаева

Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентством завершено расследование уголовного дела в отношении экс вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий и хищении бюджетных средств.



По каждому из указанных дел ущерб составляет свыше 1 млрд тенге.