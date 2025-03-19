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Антикор завершил расследование дела в отношении экс-гендиректора филиала "Казахтелекома"

Сегодня, 17:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", передаёт BaigeNews.kz.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании.

"Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге", - говорится в сообщении Антикора.

Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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