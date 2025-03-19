Антикор завершил расследование дела в отношении экс-гендиректора филиала "Казахтелекома"
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Завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", передаёт BaigeNews.kz.
Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании.
"Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге", - говорится в сообщении Антикора.
Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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