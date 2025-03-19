Завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", передаёт BaigeNews.kz.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании.

"Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге", - говорится в сообщении Антикора.