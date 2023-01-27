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Антикор задержал заместителя директора павлодарского филиала "Казпочты"
В Павлодаре сотрудники Антикора задержали заместителя директора филиала АО "Казпочта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области.
"Антикоррупционной службой по Павлодарской области при содействии службы внутренней безопасности АО "Казпочта" по подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключён под стражу заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "Казпочта". Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме двух миллионов тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ", - говорится в сообщении.
Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.
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