Антикор задержал экс-директора футбольного клуба в Казахстане

В Антикоррупционной службе подтвердили, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передаёт BaigeNews.kz.

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в ведомстве.