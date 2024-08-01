Антикор задержал экс-директора футбольного клуба в Казахстане
Сегодня, 18:01
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Сегодня, 18:01Сегодня, 18:01
134Фото: baigenews.kz
В Антикоррупционной службе подтвердили, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передаёт BaigeNews.kz.
"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в ведомстве.
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