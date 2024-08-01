  • 1 Августа, 19:22
  • BAIGENEWS

Антикор задержал экс-директора футбольного клуба в Казахстане

Сегодня, 18:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
134
Фото: baigenews.kz

В Антикоррупционной службе подтвердили, что в рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык", передаёт BaigeNews.kz.

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх