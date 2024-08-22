Антикор вызывает на допрос бывшего председателя правления Astana LRT
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Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT" Талгата Ардан. Объявлено о том, что подозреваемого вызывают на допрос, передаёт BaigeNews.kz.
"Собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по статье 361 ч.4 п.3 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением Ардан Т. вне пределов Казахстана и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации", - сообщили в Антикоре.
Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемому Ардан Т. необходимо в 9:00 23 августа 2024 года явиться в административное здание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок "Б", к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.
"Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК)", - уточнили в Антикоре.