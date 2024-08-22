Антикор вызывает на допрос бывшего председателя правления Astana LRT

Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT" Талгата Ардан. Объявлено о том, что подозреваемого вызывают на допрос, передаёт BaigeNews.kz.

"Собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардан Т. по статье 361 ч.4 п.3 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением Ардан Т. вне пределов Казахстана и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации", - сообщили в Антикоре.

Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемому Ардан Т. необходимо в 9:00 23 августа 2024 года явиться в административное здание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок "Б", к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.