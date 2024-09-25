Антикор вызывает на допрос бывшего акционера "Банк Астаны"

Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова и иных лиц по факту хищения активов банка в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, хищение производилось путём оказания фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения здания бизнес-центра по улице Кабдолова, 22 Б в Алматы в пользу подконтрольного Тохтарову ТОО "SKK Tennasy Group".

"Собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Тохтарова по статьям 28 ч.3, 189 ч.4 п.2 и 189 ч.4 п.2 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением Тохтарова вне пределов Казахстана и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации", - сообщили в Антикоре.

Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяний Тохтарову необходимо 26 сентября в 11:00 часов явиться в административное здание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по адресу: Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок "Б", к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.

Если защитник не будет приглашён подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.