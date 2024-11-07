Антикор в ВКО выявил хищение 115 млн тенге в фонде "Шығыс"

В Антикоррупционной службе по Восточно-Казахстанской области (ВКО) сообщили о мошенничестве в корпоративном фонде "Шығыс" Казахстанского общества глухих. Борцы с коррупцией информируют об изобличении руководителя этого фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путём перечисления на свой карточный счёт под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка", - говоритс\ в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.