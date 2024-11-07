Антикор в ВКО выявил хищение 115 млн тенге в фонде "Шығыс"
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В Антикоррупционной службе по Восточно-Казахстанской области (ВКО) сообщили о мошенничестве в корпоративном фонде "Шығыс" Казахстанского общества глухих. Борцы с коррупцией информируют об изобличении руководителя этого фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путём перечисления на свой карточный счёт под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка", - говоритс\ в сообщении ведомства.
Расследование продолжается.
"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.
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