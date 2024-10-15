Антикор в очередной раз обратился к казахстанцам

Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"Мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение всё большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети. Мошенники пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением", - говорится в сообщении.

Антикоррупционная служба напоминает, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются на бесплатной основе. Это важный вклад в развитие гражданского общества, повышение правовой грамотности и оказание юридической помощи населению.



Важно отметить, что республиканская акция "Народный юрист" проводится исключительно в офлайн-формате.