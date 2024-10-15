Антикор в очередной раз обратился к казахстанцам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства, передаёт BaigeNews.kz.
"Мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение всё большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети. Мошенники пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением", - говорится в сообщении.
Антикоррупционная служба напоминает, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются на бесплатной основе. Это важный вклад в развитие гражданского общества, повышение правовой грамотности и оказание юридической помощи населению.
Важно отметить, что республиканская акция "Народный юрист" проводится исключительно в офлайн-формате.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - добавили в Антикоре.
Самое читаемое
- Большие кредиты и аренда жилья: пострадавший в Карагандинской области пожарный нуждается в помощи
- Родителям квадроберов пригрозили штрафами в Узбекистане
- Казахстанцы работают полный рабочий день и находятся на грани бедности - Аймагамбетов
- Солдат застрелился за две недели до демобилизации в Приозёрске
- Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа