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Антикор в очередной раз обратился к казахстанцам

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Антикор в очередной раз обратился к казахстанцам Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"Мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение всё большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети. Мошенники пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением", - говорится в сообщении.

Антикоррупционная служба напоминает, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются на бесплатной основе. Это важный вклад в развитие гражданского общества, повышение правовой грамотности и оказание юридической помощи населению.

Важно отметить, что республиканская акция "Народный юрист" проводится исключительно в офлайн-формате.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - добавили в Антикоре.

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