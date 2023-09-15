Антикор усомнился в благоприятной экологической обстановке в ВКО

После антикоррупционного анализа химические ожоги дыхательных путей вернули в реестр заболеваний в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентства по противодействию коррупции РК.

Как собщает ведомство, по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз "Химический ожог дыхательных путей" возвращён в реестр заболеваний.

Отмечается, что отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.

"Восстановление этого диагноза даёт возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий", - отметили в Антикоре.

Также сообщается, что проблема загрязнения Восточно-Казахстанской области стала основным вопросом Карты коррупционных рисков, были обнаружены факты подачи заведомо фиктивного геологического отчёта. Он был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.

"Согласно геологическому отчёту разведано якобы наличие 26,6 миллиона кубических метров полезного ископаемого в виде материала суглинки. При этом весь объём разведанного и утверждённого материала-суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего шесть миллионоа кубических метров", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объём планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов.

Сообщается также, что по итогам мониторинга уполномоченным органам внесены рекомендации, которые находятся на стадии рассмотрения.