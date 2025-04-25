В центре внимания — билборд с коротким, но провокационным посланием: "Не кормите животных". Многие жители города решили, что речь идёт о зоопарке или бездомных животных. Однако позже выяснилось, что за кампанией стоит местный антикоррупционный департамент, а под "животными" имеются в виду взяточники, передаёт BaigeNews.kz.

"Это имеется в виду не кормить коррупционеров, не давать взятки. Люди не понимают, на самом деле это такая реклама", — прокомментировала сотрудница колл-центра после звонка от возмущённого жителя.

Несмотря на недоумение части населения, идея нашла отклик у пользователей в соцсетях. Комментаторы оценили смелость и креатив:

"Классная реклама, это же не про тех животных, а про тех, кто берёт взятки"

"Надо было деньги в руку нарисовать, понятней было бы. А так да, креативно"

"Ну животных надо было в кавычках"

"Надо изменить восприятие в целом — казнокрадов, которые воруют бюджет, приравнять к "врагам народа""

Кампания действительно получилась необычной — и, возможно, именно благодаря своему неоднозначному посылу она привлекла внимание к проблеме коррупции.

Днем ранее руководители санэпидконтроля Актобе были оштрафованы за миллионную взятку.