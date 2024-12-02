Антикор расследует дело о причинении государству ущерба на 450 млн тенге
Подозреваемые заключены под стражу.
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В Антикоррупционной сллужбе сообщили, что должностные лица Сервисной фабрики — филиала АО "Казахтелеком" в Жамбылской области — подозреваются в злоупотреблении полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Сервисной фабрики, являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании, по факту злоупотребления полномочиями.
Генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание Общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге", - проинформировали в Антикоре.
В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного вреда на вышеуказанный объект наложен арест.
С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Казахстан перенимает опыт России в борьбе с коррупцией.
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