open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


aet.kz Сегодня, 16:12
160
Фото: aet.kz

Антикор проверяет работу автопарка "Алматыэлектротранс"

Антикоррупционная служба проводит следственные мероприятия в муниципальном автопарке Алматы. Недавно назначенного директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердиева отстранили от работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"На время проведения следственных мероприятий департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс", – сообщили в пресс-службе.

Что стало поводом для проверки, не уточняется.

Напомним, 6 июня Игенбердиев ушёл с поста председателя правления компании CTS, отвечающей за работу общественного транспорта в Астане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Антикоррупционная служба #Алматы #общественный транспорт
Журналист
Сегодня, 16:12
160
Поделитесь:
Наверх