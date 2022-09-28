Антикор проверяет работу автопарка "Алматыэлектротранс"

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Антикоррупционная служба проводит следственные мероприятия в муниципальном автопарке Алматы. Недавно назначенного директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердиева отстранили от работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"На время проведения следственных мероприятий департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс", – сообщили в пресс-службе.

Что стало поводом для проверки, не уточняется.

Напомним, 6 июня Игенбердиев ушёл с поста председателя правления компании CTS, отвечающей за работу общественного транспорта в Астане.