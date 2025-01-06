5 января в Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жұмағали состоялось оперативное совещание с участием личного состава, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечено, что в первую очередь основным вектором работы органа должно стать продолжение повсеместного внедрения идеологии "Закон и Порядок", провозглашенного Президентом. Особое внимание было уделено вопросам усиления работы по системной борьбе с коррупцией.

На совещании обсуждены результаты анализов в сферах образования и науки, строительства дорог, спорта, здравоохранения. Соответствующим структурным и территориальным подразделениям даны поручения о формировании планов проведения анализов на предстоящий год и качественной их реализации.

К примеру, в ближайших планах Агентства изучение сферы туризма.

Приоритетным направлением остается обеспечение верховенства закона и неотвратимости ответственности за коррупционные деяния.

При этом, в своем интервью Президент страны подчеркнул необходимость принятия объективных решений.

В этой связи, будет продолжена работа по обеспечению принципов законности и справедливости в ходе проводимых досудебных расследований.

Следует отметить, что в прошедшем году органом не допущено ни одного факта незаконных задержаний, обысков, выемок, фальсификаций материалов дела в рамках уголовного процесса.

В целях восстановления социальной справедливости важным направлением остаётся возврат незаконно полученных активов и возмещение ущерба.

По итогам совещания даны конкретные поручения по повышению эффективности борьбы с коррупцией, укреплению верховенства закона и обеспечению правопорядка.

В рамках исполнения поручений Главы государства Агентство продолжит работу по искоренению коррупции в целях повышения благополучия граждан.