Антикор предупредил казахстанцев о мошенниках

Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что мошенники посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и другие) создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Антикора, а также рассылают недостоверную информацию.