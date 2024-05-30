Антикор предупредил казахстанцев о мошенниках
Сегодня, 05:32
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Сегодня, 05:32Сегодня, 05:32
126Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что мошенники посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и другие) создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Антикора, а также рассылают недостоверную информацию.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", – отметили в ведомстве.