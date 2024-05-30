  • 30 Мая, 06:28
  • BAIGENEWS

Антикор предупредил казахстанцев о мошенниках

Сегодня, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32
126
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что мошенники посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и другие) создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Антикора, а также рассылают недостоверную информацию.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", – отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх