Антикор подтвердил задержание ректора Западно-Казахстанского медуниверситета
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
145Фото: gov.kz
Задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова Асет Калиев. Информацию подтвердили в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация будет известна позже.