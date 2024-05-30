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Антикор подтвердил задержание ректора Западно-Казахстанского медуниверситета

Сегодня, 11:04
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: gov.kz

Задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова Асет Калиев. Информацию подтвердили в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет известна позже.

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