Антикор подтвердил задержание акима Сатпаева
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
167Фото: Baigenews.kz
Аким Сатпаева Шапагат Аубакир задержан по подозрению в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что аким г. Сатпаев задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч.2 УК РК", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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