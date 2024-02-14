  • 14 Февраля, 12:44
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Антикор подтвердил задержание акима Сатпаева

Сегодня, 11:54
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Baigenews.kz Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: Baigenews.kz

Аким Сатпаева Шапагат Аубакир задержан по подозрению в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что аким г. Сатпаев задержан в рамках досудебного расследования по ст. 366 ч.2 УК РК", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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