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  • Антикор подтвердил информацию о задержании гендиректора "Алматинских тепловых сетей"
twitter.com/lifenews_ru Сегодня, 19:59
316
Сегодня, 19:59
316
Фото: twitter.com/lifenews_ru

Антикор подтвердил информацию о задержании гендиректора "Алматинских тепловых сетей"

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Алматы был задержан гендиректор ТОО "Алматинские тепловые сети" Куаныш Бейсенбинов. В Антикорупционной службе эту информацию подтвердили, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что  Бейсенбинова подозревают в получении взятки в размере 16 миллионов тенге от поставщика ТОО "Спецкоммун" — за покровительство и подписание акта выполненных работ по реконструкции тепловых сетей в Алматы.

В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании, однако подробностей о расследовании не сообщили.

Напомним, Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО "Алматинские тепловые сети" в 2018 году. 

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#Антикоррупционная служба #задержание
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:59
316
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