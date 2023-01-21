Антикор подтвердил информацию о задержании гендиректора "Алматинских тепловых сетей"

Фото: twitter.com/lifenews_ru

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Алматы был задержан гендиректор ТОО "Алматинские тепловые сети" Куаныш Бейсенбинов. В Антикорупционной службе эту информацию подтвердили, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что Бейсенбинова подозревают в получении взятки в размере 16 миллионов тенге от поставщика ТОО "Спецкоммун" — за покровительство и подписание акта выполненных работ по реконструкции тепловых сетей в Алматы.

В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании, однако подробностей о расследовании не сообщили.

Напомним, Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО "Алматинские тепловые сети" в 2018 году.