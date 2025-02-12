В Антикоре объяснили 88 место Казахстана в рейтинге Transparency International, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Вышел рейтинг. Мы поднялись на один балл. Это же оценка нашего народа. Если говорить о внутреннем рейтинге, то его тоже нужно учитывать. Он касается благосостояния наших граждан", - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Он подчеркнул, что даже один балл можно считать значительным улучшением. На вопрос, что повлияло на это, Саркулов пояснил, что у международной организацией есть свои индикаторы.

"Они смотрят на результаты опросов и работу исследовательских центров. Это результат работы всех органов", - подчеркнул он.

Также замглавы Антикора объяснил, на что влияет позиция Казахстана в данном рейтинге.

"В целом, это же международная организация Transparency International. Она международная, частная фактически организация. На нее обращают внимание все государства мира. На нее обращают ведущие корпорации, в том числе, которые занимаются крупными проектами, бизнесами и так далее. Они обращаются к этим индексам, к этим рейтингам. И с учетом этих рейтингов строят свою политику в той или иной стране. Вкладывать ли средства в данную страну, в какие-то проекты, что-то производить, что-то и так далее, бизнесы осуществлять. Конечно, обращают на это внимание", - сказал Улан Саркулов.

Журналисты спросили, почему, несмотря на все эти меры, Казахстан все еще в числе коррумпированных стран.