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  • BAIGENEWS

Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам

Сегодня, 10:44
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Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Антикоррупционная служба предупреждает казахстанцев о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию, передаёт BaigeNews.
 
Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора. 

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

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