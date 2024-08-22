Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
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Антикоррупционная служба предупреждает казахстанцев о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию, передаёт BaigeNews.
Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.