Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам

Антикоррупционная служба предупреждает казахстанцев о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию, передаёт BaigeNews.



Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.