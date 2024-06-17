Антикор начал расследование в отношении экс-гендиректора "Астана-Зеленстрой"
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
129Фото: baigenews.kz
Экс-гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой" подозревается в совершении коррупционных преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы г.Астаны.
С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.
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