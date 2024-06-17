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Антикор начал расследование в отношении экс-гендиректора "Астана-Зеленстрой"

Сегодня, 10:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Фото: baigenews.kz

Экс-гендиректор ТОО "Астана-Зеленстрой" подозревается в совершении коррупционных преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы г.Астаны.

С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.

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