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Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16
274

Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова

Антикоррупционная служба начала расследование в отношении бывшего главы Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передаёт BaigeNews.kz.

"Подтверждаем, что начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в Антикоре.

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Сегодня, 22:16
274
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