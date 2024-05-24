Антикор Казахстана вступил в Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией

Делегация Антикоррупционной службы во главе с председателем Асхатом Жумагали приняла участие в 8-м Симпозиуме "Проектирование нового пути борьбы с коррупцией", проходящем в Гонконге, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие посвящено 50-летию образования Антикоррупционного органа – Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга.

В нём приняли участие представители международных организаций и антикоррупционных ведомств более 60-ти стран мира.

Обсуждены современные вызовы в противодействии коррупции, применение новых информационных технологий и искусственного интеллекта при расследовании дел и выявлении коррупционных рисков, вопросы антикоррупционного образования и просвещения, участие молодёжи в антикоррупционной деятельности, презентованы передовые практики в борьбе с коррупцией.

В рамках конференции председатель Агентства Жумагали встретился с руководителем Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга г-м Дэнни Ву. По рейтингу Транспаренси Интернешнл Гонконг занимает 14 место из 180 стран.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Жумагали презентована деятельность Агентства и принимаемые меры по противодействию коррупции, освещены инициативы органа по созданию Региональной платформы УНП ООН и проведению конференции в Астане.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ направлен на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок, внедрения новых технологий в борьбе с коррупцией, включая искусственный интеллект.

Также по приглашению Комиссии Агентство Казахстана официально вступило в Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией.

Это позволит значительно расширить взаимодействие с зарубежными коллегами, а также будет способствовать эффективному обмену передовым опытом и знаниями.

Кроме того, на полях симпозиума Жумагали провел встречи с генеральным директором отделения ООН в Вене Гадой Вали, руководителем отделения УНП ООН г-й Бригиттой Штробель-Шо, а также руководителями антикоррупционных ведомств Малайзии, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.