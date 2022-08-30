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Антикор инициировал проверку качества дорог и затрат на их строительство в Атырауской области Сегодня, 17:47
116

Антикор инициировал проверку качества дорог и затрат на их строительство в Атырауской области

В Антикоррупционной службе Атырауской области обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства и реконструкции автодорог, а также моменты, способствующие коррупции при приеме объектов в эксплуатацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atpress.kz.

Совместно с филиалом республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" в регионе начали мониторинг качества трасс. Как отметил эксперт РОО Арман Абсиметов, из года в год правонарушения повторяются.

"В рамках рабочей поездки в Индерский район мы встретились с населением, чтобы обсудить проблемные вопросы в сфере строительства и реконструкции дорог. Активные граждане, депутаты маслихата выразили своё недовольство по поводу ухудшения качества дорог из-за того, что фуры ездят с перегрузом. Напрашивается вопрос: важен карман пяти-шести человек, или интересы более 30 тысяч жителей района?" - сказал Абсиметов.

В качестве примера он привел реконструкцию дороги Атырау-Индер. Десять километров полотна обойдутся бюджету в 4 876 438 927, 36 тенге, то есть по 487 миллионов тенге за каждый километр.

О контроле за соблюдением сохранности дорог, дорожных сооружений и безопасности движения отчитался и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля Аманжол Кабдешов.

"За семь месяцев 2022 года проверено около 120 самосвальных автотранспортных средств, возбуждено 76 административных дел и взыскано штрафов на сумму 17 752 458 тенге. С мелкими нарушениями выявлено более 100 правонарушений на сумму 5 287 124 тенге", - сообщил он.

И.о. руководителя Управления превенции Гибат Кукатов проинформировал, что Антикор запланировал проведение комплексной проверки дорог республиканского и областного значений, в том числе дороги Атырау-Астрахань, где имеются предпосылки коррупции. В инспекции примут участие представители прокуратуры, ГАСК, ДГД и ДВГА.

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#ремонт дороги #Коррупция #трасса #Атырауская область
Сегодня, 17:47
116
Журналист

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