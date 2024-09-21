Антикор дополнительно возвратил государству 7 млрд тенге по делу Мырзахметова

Агентство Казахстана по противодействию коррупции возвратило государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Аблая Мырзахметова. Заявление об этом Антикор опубликовал на своём официальном Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время по досудебному расследованию в отношении бывшего председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова в доход государства обращены незаконно полученные денежные средства в сумме 7 млрд тенге. Стоит отметить важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с начала этого года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.

"Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге. Работа по этому направлению продолжается и находится на особом контроле", — добавили в Антикоре.

Напомним, Аблая Мырзахметова обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд признал его виновным и осудил на пять лет колонии. Кроме того, в доход государства было конфисковано 5,8 миллиарда тенге, добытых преступным путём.