Антифрод-центр Национального банка работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций. Заблокированы подозрительные расчёты более чем на 1,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых своевременно заблокировано 1,1 миллиарда тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге.

По данным Антифрод-центра, наиболее распространённые виды мошенничества: телефонное – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

"Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счёте. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтверждённой информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - пояснили в Нацбанке.

Наблюдается рост обращений граждан по вопросам блокировки их банковских счетов. В связи с этим в организации напомнили, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платёжных карт.

Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов. Снятие ограничений с лиц, включённых в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов.

Лицам, включённым в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего, обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.