  • 5 Августа, 19:46
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Антифрод-центр для борьбы с мошенниками запустили в Казахстане

Сегодня, 19:01
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baigenews.kz Сегодня, 19:01
Сегодня, 19:01
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Фото: baigenews.kz

В промышленную эксплуатацию в Казахстане запустили Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям", - сообщили в Нацбанке.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие Антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

В Нацбанке отметили, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.

"В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платёжными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени Антифрод-центра", - заключили в Нацбанке.

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