Антифрод-центр для борьбы с мошенниками запустили в Казахстане

В промышленную эксплуатацию в Казахстане запустили Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа центра предусматривает также ведение единой базы данных по мошенническим операциям", - сообщили в Нацбанке.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие Антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

В Нацбанке отметили, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.