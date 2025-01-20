В Казахстане вводят антидемпинговые пошлины на ввозимые литые автомобильные диски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на решение Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Согласно решению Комиссии ЕЭК будет применяться антидемпинговые меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза новых и бывших в употреблении литых алюминиевых колесных дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, с максимально допустимой нагрузкой не более 1 150 кг, с диаметром центрального отверстия не более 131 мм происходящих из Японии, Королевства Таиланд, Турецкой Республики и Малайзии.

Срок действия антидемпинговой меры - 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз ряда товаров в Казахстан.