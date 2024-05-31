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Антибуллинговые поправки: как родителей и педагогов начнут наказывать за детскую жестокость

Сегодня, 19:30
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BaigeNews.kz Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: BaigeNews.kz

В чём природа буллинга, каковы основные причины его проявления и почему в Казахстане не было, и пока ещё нет, никакой ответственности за буллинг? Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты. 

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