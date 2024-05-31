Антибуллинговые поправки: как родителей и педагогов начнут наказывать за детскую жестокость
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
111Фото: BaigeNews.kz
В чём природа буллинга, каковы основные причины его проявления и почему в Казахстане не было, и пока ещё нет, никакой ответственности за буллинг? Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" рассказали казахстанские эксперты.