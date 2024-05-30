Антибуллинговую программу запустят во всех школах Казахстана

Антибуллинговую программу "Дос болайык" запустят во всех школах Казахстана в сентябре 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В основу проекта взят опыт Финляндии. Участие в проекте примут не только школьники, но и учителя и родители. Из-за сильных различий в возрасте и восприятии стрессовых ситуаций антибуллинговую кампанию разработали отдельно для каждого школьного звена.

Учащиеся будут придумывать различные проекты, выполнять интерактивные занятия и участвовать в "Школе медиации" для того, чтобы они и их одноклассники не подвергались издёвкам и унижениям. Сейчас пилотный проект запущен в 50 школах девяти регионов страны.