30 января в Almaty Theatre прошел яркий концерт ансамбля "Birlik" — первого в Казахстане мультинационального ансамбля песни и танца, который был создан всего год назад, 1 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации. Это событие стало не просто очередным концертом, а настоящим культурным праздником, приуроченным к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Гала-концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, стал одним из самых ожидаемых событий года. На сцене звучали не только казахские мотивы, но и народные песни, танцы и традиции других народов, которые веками живут бок о бок с казахским народом.

Программа была насыщена грандиозными постановками, созданными талантливыми хореографами из Казахстана, России, Узбекистана и Татарстана. Среди выступающих — такие именитые коллективы, как Казахский государственный фольклорный ансамбль "Астана сазы", Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Республиканский корейский театр музыкальной комедии, ансамбль "Нава", а также танцевальные коллективы "Рухсара" и "Бахар". Вместе они создали невероятную атмосферу единства и дружбы народов.

Особое внимание зрителей привлекли завораживающие танцевальные номера, среди которых — восторженные казахские танцы, традиционные уйгурские и корейские мелодии, татарские мотивы и многое другое. А зрелищные хореографические композиции, сольные и массовые номера в исполнении как маститых артистов, так и молодых талантов, не оставили равнодушными ни одного зрителя.

Концерт посетили важные фигуры культурной жизни страны, среди которых министр культуры и информации РК Аида Балаева. В завершение вечера творческому коллективу был вручён красивый подарок — корзина цветов от Министерства культуры и информации.

Ансамбль "Birlik" продолжает свой путь, объединяя культуры и народы, создавая уникальные музыкальные произведения, которые олицетворяют дух Казахстана — многогранного и дружелюбного государства.