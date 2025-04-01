Ансамбль столичных бабушек занял первое место на конкурсе в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.



Это ансамбль "Сағыныш сазы", состоящий из пенсионерок Центра активного долголетия по Есильскому району. Они участвовали в песенном конкурсе "Azerbaijan GRAND FESTIVAL" в Баку. Фестиваль был организован комитетом международных конкурсов "Аstana Stars" в последние дни марта с целью укрепления межнациональных отношений и музыкальной культуры.

В соревнованиях наряду с бабушками-певицами в разных жанрах состязались более 400 претендентов из Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Коллектив ансамбля бабушек курирует заслуженный деятель культуры РК Жанарбек Искендыров, а художественной работой ансамбля и формированием репертуара занимается руководитель Шарбат Курманова. Ансамбль начал свою работу в декабре 2019 года в городском ветеранском коллективе Сарыаркинского района.

Коллектив начинал свою деятельность с исполнения народных песен. Репертуар ансамбля, постоянно находящегося в творческом поиске, сегодня разнообразен, в песенной копилке около 80 песен.

"Для нас очень важно, чтобы артистичные пенсионеры нашего центра вернулись с призами конкурса песни международного уровня. Ансамблю "Сағыныш сазы" исполнилось 5 лет, недавно он провел свой пятилетний отчётный концерт. В этом художественном коллективе собрались бабушки, увлечённые пением, в возрасте от 62 до 72 лет. Ансамбль всегда находится в творческом поиске. Их репертуар разнообразен: наряду с терме, народными и эстрадными композициями, также исполняются песни в других жанрах", – подытожила руководитель отдела социального обслуживания по Есильскому району Жанар Есенаманова.

Ансамбль ветеранов "Сағыныш сазы", занявший первое место в международном конкурсе, получил путёвку на GREECE GRAND FESTIVAL в греческом городе Салоники.