АНПЗ возобновил производство параксилола
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Атырауский НПЗ возобновил производство параксилола, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Выпуск параксилола в этом месяце ожидается на уровне около 20 000 тонн, а за весь 2024 год - около 205 700 тонн. Весь его объем уходит на экспорт.
В прошлом году Атырауский НПЗ сократил производство ароматики для увеличения выхода светлых нефтепродуктов и обеспечения внутреннего рынка моторным топливом.
"Атырауский НПЗ в первом квартале планирует производить параксилол и бензол, так как пока профицит бензина и дизеля. Дальнейшие планы покажет рынок", - сказал источник, добавив, что выпуск ароматики будет зависеть также от стабильной работы завода.
Производство параксилола на Атырауском НПЗ в прошлом году упало до 18 000 тонн (план - 208 391 тонна) с 76 000 тонн в 2022-м, бензола - до 25 200 тонн (план - 35 706 тонн) с 6 452 тонн, по оценке источников.
Трейдеры отмечают, что экспорт ароматических углеводородов улучшит рентабельность переработки нефти для давальцев Атырауского НПЗ, так как параксилол является продуктом с высокой добавленной стоимостью. АНПЗ экспортирует свою продукцию в Китай.
Параксилол является одним из основных компонентов для производства диметилтерефталата (ДМТ) и терефталевой кислоты (ТФК), используемых в производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэфирных волокон и нитей, пластиковых бутылей, различного вида пленок и другой продукции.
КМГ и китайская Sinopec в прошлом году подписали соглашение о разработке предварительного ТЭО проекта по производству терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Атырау с мощностью до 735 000 тонн ПЭТФ в год. Основным сырьем станет параксилол, выпускаемый на Атырауском НПЗ.
Параксилол и бензол выпускаются на комплексе по производству ароматических углеводородов (КПА), который был построен на Атырауском НПЗ в 2016 году и может функционировать по двум вариантам - топливному и нефтехимическому.
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