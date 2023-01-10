АНПЗ в несколько раз сократил производство газа, бензина и дизтоплива

Фото: anpz.kz

На Атырауском НПЗ остановили работу каталитического крекинга и сократили производство газа, бензина и дизтоплива. Это произошло из-за того, что акиматы нескольких регионов страны не забрали нефтепродукты, предназначенные для них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу завода.

Из-за нехватки свободных резервуаров для хранения и остановки ряда технологических установок с 10 января снижены объёмы производства сжиженного углеводородного газа с 500 тонн в сутки до 20 тонн в сутки, автобензинов с шести тысяч тонн в сутки до 1,5 тысячи тонн в сутки, дизельного топлива с четрёх тысяч тонн в сутки до двух тысяч тонн в сутки.