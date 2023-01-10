open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • АНПЗ в несколько раз сократил производство газа, бензина и дизтоплива
anpz.kz Вчера, 14:11
486
Вчера, 14:11
486
Фото: anpz.kz

АНПЗ в несколько раз сократил производство газа, бензина и дизтоплива

На Атырауском НПЗ остановили работу каталитического крекинга и сократили производство газа, бензина и дизтоплива. Это произошло из-за того, что акиматы нескольких регионов страны не забрали нефтепродукты, предназначенные для них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу завода.

Из-за нехватки свободных резервуаров для хранения и остановки ряда технологических установок с 10 января снижены объёмы производства сжиженного углеводородного газа с 500 тонн в сутки до 20 тонн в сутки, автобензинов с шести тысяч тонн в сутки до 1,5 тысячи тонн в сутки, дизельного топлива с четрёх тысяч тонн в сутки до двух тысяч тонн в сутки.

"Во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство ТОО "АНПЗ" просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза СУГ из ТОО "ПХСНГ" согласно распределению министерства энергетики РК: Актюбинская область — 464 тонны; Кызылординская область — 1 977 тонн; Костанайская область — 3 683 тонныы; Западно-Казахстанская область — 3 589 тонн", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АНПЗ #нефтепродукты #газ #бензин
BaigeNews.kz
Вчера, 14:11
486
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх