Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) прокомментировал проверку антикоррупционной службы на территории предприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"В СМИ распространяется информация о проверке, проводимой Антикором. Сообщаем, что данное разбирательство касается подрядной компании, работавшей на заводе. Ранее служба безопасности АНПЗ выявила нарушения, допущенные подрядной компанией, осуществлявшей ремонт установки замедленного коксования, и обратилась в судебные органы 13 декабря 2024 года. Кроме того, АНПЗ передал соответствующие материалы в Департамент экономических расследований. Некоторые документы завода действительно подверглись проверке, но исключительно в рамках расследования, связанного с подрядной компанией. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются и дополнительная информация не подлежит разглашению", – указывается в заявлении АНПЗ.

Пресс-служба завода призвала воздержаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.

"АНПЗ продолжает свою деятельность в полном соответствии с законодательством и принципами открытости. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Задержек в производственном процессе нет", – отметили на предприятии.

Сообщалось, что в отношении АНПЗ начато антимонопольное расследование. Завод подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, а именно в установлении монопольно высоких цен на переработку нефти с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год.