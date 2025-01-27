В отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) начато антимонопольное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.

Расследование начато после анализа динамики цен и объёмов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, проведённого департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области.

"По результатам проведённого анализа департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год", – указывается в сообщении.

Расследование определит, был ли факт установления монопольно высокой цены. В случае подтверждения нарушения АНПЗ грозит штраф в размере 5% оборота, конфискация монопольного дохода. Также будет вынесено предписание об устранении нарушения путём снижения цен до обоснованного уровня.