Анонимный звонок о нетрезвой воспитательнице проверяют в Темиртау

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в детском садике, на кадрах видно, как неизвестная женщина грубо обращается с малышами, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Telegram-канала "Патриот", нетрезвая воспитатель пришла на работу в детский сад "Айгөлек" в Темиртау и проявляла агрессию к детям.

Это произошло 30 сентября, но родители предали это огласке только сейчас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айнур Балакешова (@patriotkaragandy)

В понедельник, 30 сентября, в полицию поступил анонимный звонок о том, что воспитатель грубо обращается с детьми в детском саду, и она находится в нетрезвом состоянии. Полицейские приехали по сигналу и увезли воспитателя на медосвидетельствование.

Какая именно степень опьянения выявлена у сотрудницы, не разглашается на период проверки.

Узнав об этом факте, родители детей приехали на следующий день в детсад и "подняли" записи с видеокамер, установленных в детсаду, чтобы посмотреть, как пьяная воспитатель обращалась с воспитанниками.

Родители увидели, что воспитатель шаталась. Она хватала детей за руки, бросалась в них пижамами.