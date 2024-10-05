Анонимный звонок о нетрезвой воспитательнице проверяют в Темиртау
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В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в детском садике, на кадрах видно, как неизвестная женщина грубо обращается с малышами, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Telegram-канала "Патриот", нетрезвая воспитатель пришла на работу в детский сад "Айгөлек" в Темиртау и проявляла агрессию к детям.
Это произошло 30 сентября, но родители предали это огласке только сейчас.
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В понедельник, 30 сентября, в полицию поступил анонимный звонок о том, что воспитатель грубо обращается с детьми в детском саду, и она находится в нетрезвом состоянии. Полицейские приехали по сигналу и увезли воспитателя на медосвидетельствование.
Какая именно степень опьянения выявлена у сотрудницы, не разглашается на период проверки.
Узнав об этом факте, родители детей приехали на следующий день в детсад и "подняли" записи с видеокамер, установленных в детсаду, чтобы посмотреть, как пьяная воспитатель обращалась с воспитанниками.
Родители увидели, что воспитатель шаталась. Она хватала детей за руки, бросалась в них пижамами.
"Отдел образования города Темиртау” сообщает по инциденту в КГКП Детский сад “Айгөлек”: в настоящее время проводится служебное расследование. Воспитатель отстранена от работы. По результатам проверки к исполняющей обязанности директора детского сада и воспитателю будут приняты соответствующие меры, вплоть до увольнения", — прокомментировали в ведомстве.