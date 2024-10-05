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Анонимный звонок о нетрезвой воспитательнице проверяют в Темиртау

Сегодня, 19:48
АВТОР
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move2armenia.am Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
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Фото: move2armenia.am

В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в детском садике, на кадрах видно, как неизвестная женщина грубо обращается с малышами, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Telegram-канала "Патриот", нетрезвая воспитатель пришла на работу в детский сад "Айгөлек" в Темиртау и проявляла агрессию к детям.

Это произошло 30 сентября, но родители предали это огласке только сейчас.

 
 
 
 
 
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Публикация от Айнур Балакешова (@patriotkaragandy)

В понедельник, 30 сентября, в полицию поступил анонимный звонок о том, что воспитатель грубо обращается с детьми в детском саду, и она находится в нетрезвом состоянии. Полицейские приехали по сигналу и увезли воспитателя на медосвидетельствование.

Какая именно степень опьянения выявлена у сотрудницы, не разглашается на период проверки.

Узнав об этом факте, родители детей приехали на следующий день в детсад и "подняли" записи с видеокамер, установленных в детсаду, чтобы посмотреть, как пьяная воспитатель обращалась с воспитанниками.

Родители увидели, что воспитатель шаталась. Она хватала детей за руки, бросалась в них пижамами.

"Отдел образования города Темиртау” сообщает по инциденту в КГКП Детский сад “Айгөлек”: в настоящее время проводится служебное расследование. Воспитатель отстранена от работы. По результатам проверки к исполняющей обязанности директора детского сада и воспитателю будут приняты соответствующие меры, вплоть до увольнения", — прокомментировали в ведомстве.

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