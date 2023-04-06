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ktk.kz Сегодня, 22:59
100
Сегодня, 22:59
100
Фото: ktk.kz

Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента

Шымкентский зоопарк разыскал девочку, которая разбила камнем стекло вольера с приматами. Родители ребёнка пришли в зверинец сами после того, как видео инцидента попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Взыскать ущерб собирались с родителей девочки. Однако 350 тысяч тенге за стекло решил заплатить неизвестный спонсор.

"Это стекло было поставлено два года назад, его привезли из-за границы. Сейчас священный месяц Рамадан, и нам сказали, что есть люди, которые станут для нас спонсорами. Они поставят стекло в течение двух-трех дней. Но я прошу помнить о правилах пребывания в зоопарке. Животные получают стресс от такого поведения людей, которые пытаются всеми способами обратить на себя внимание", - сказала методист зоопарка Шымкента Улжан Рустем.

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Сегодня, 22:59
100
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