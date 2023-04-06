Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента

Фото: ktk.kz

Шымкентский зоопарк разыскал девочку, которая разбила камнем стекло вольера с приматами. Родители ребёнка пришли в зверинец сами после того, как видео инцидента попало в Сеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Взыскать ущерб собирались с родителей девочки. Однако 350 тысяч тенге за стекло решил заплатить неизвестный спонсор.