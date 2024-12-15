  • 15 Декабря, 20:48
  • BAIGENEWS

Аномальный всплеск активности ботоферм зафиксирован в Казахстане

В Центер анализа и расследования кибератак заявили, что кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.

Сегодня, 19:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
dev.ua Сегодня, 19:01
Сегодня, 19:01
191
Фото: dev.ua

С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в пресс-службе TSARKA, в условиях повышенного интереса к этой резонансной теме, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.

"Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий. Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Например, одно фейковое видео на TikTok  набрало около ~850 тыс. просмотров за три дня после создания аккаунта. В нём спространяется видео несуществующих митингов", —  говорится в сообщении.

Анализ  более 50 тысяч аккаунтов и комментариев показал наличие скоординированной работы ботов.

"Мы рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в сети и перепроверять ее источники", — 
 рекомендуют в TSARKA .

Самое читаемое

Наверх