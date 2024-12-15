Аномальный всплеск активности ботоферм зафиксирован в Казахстане
В Центер анализа и расследования кибератак заявили, что кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.
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С начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в пресс-службе TSARKA, в условиях повышенного интереса к этой резонансной теме, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.
"Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий. Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Например, одно фейковое видео на TikTok набрало около ~850 тыс. просмотров за три дня после создания аккаунта. В нём спространяется видео несуществующих митингов", — говорится в сообщении.
Анализ более 50 тысяч аккаунтов и комментариев показал наличие скоординированной работы ботов.
"Мы рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в сети и перепроверять ее источники", —
рекомендуют в TSARKA .
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