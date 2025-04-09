В марте мясо, включая мясопродукты подорожало на 2,2%. В последний раз настолько же высокие месячные темпы фиксировались три года назад, по итогам апреля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Первое кредитное бюро, увеличение стоимости мяса даже более чем на 1% в месяц – относительно редкое явление. К примеру, на отрезке двух предыдущих полных лет однопроцентный уровень не превышался ни разу (месячные темпы роста цен составляли в среднем 0,4%).

Таким образом, в 2024 году мясо дорожало на 3,4%, в 2023 - на 7%. А теперь сравните: накопленный рост цен за 2025-й, который, по сути, только начался, составляет 5,6%. Дело в том, что ощутимое удорожание идет уже третий месяц подряд. Перед этим было +1,1% (январь) и +2,1% (февраль).

Отметим, что именно мясо внесло наиболее весомый вклад в продовольственную инфляцию, которая сильно разогналась по итогам марта в месячном исчислении.

Если говорить конкретно, заметнее всего общий показатель тянут вверх говядина и баранина. В первом случае месячные темпы роста цен составляют 3,5% (второй по величине показатель с февраля 2017 года), во втором – 3,4% (максимум с февраля 2017 года).

Ранее сообщалось, что цены на комуслуги и продукты бьют рекорды в Казахстане.

Инфляция в регионах тоже не радовала. В марте 2025 года уровень инфляции в столице составил 13,3%, а в Карагандинской и Акмолинской областях - 12,1% и 12% соответственно, что значительно выше среднего по республике.