Аномальная жара: на трассе "Граница РФ - Шымкент" вздулся асфальт

Покрытие дороги пришло в негодность на трассе "Граница РФ (на Самару) – Шымкент". Причины назвали в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В Туркестанской области из-за аномальной жары (+45 +50 градусов) на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" (2 155 километр) в направлении Туркестана на цементобетонном покрытии произошло коробление (поднятие) плит", - сообщили в компании.

На участке проводятся работы по устранению дефектов и восстановлению дорожного движения. Для этого задействованы четыре единицы техники и 10 рабочих.