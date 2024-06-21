Аннулированы результаты ЕНТ 396 абитуриентов в Казахстане

Промежуточные итоги основного ЕНТ подвели в Казахстане. Тестирование сдали 211 тысяч раз, пороговый балл смогли набрать лишь 76 процентов абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.

Средний балл составляет 68, максимальный – 138.

По данным центра тестирования, за нарушение правил аннулированы результаты 396 человек.

"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 267 абитуриентов; за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 120 человек; после проверки видеозаписей аннулированы результаты девяти человек. Посторонних лиц не выявлено", - сообщили в центре.

Наибольшее количество тестируемых (18 процентов) сдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 16 процентов – "Биология-Химия". 15 процентов сдающих выбрали "Творческий экзамен".