Анна Седокова подала на развод

Хорошевский районный суд в Москве получил иск певицы Анны Седоковой о расторжении брака, передаёт BaigeNews.kz.

Сама певица написала откровенный пост в Instagram, в котором поделилась с подписчиками тем, что сейчас чувствует.

"Так изменилась моя жизнь в последнее время. Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений я словно заново учусь чувствовать. Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли биться сердца сотен тысяч людей чаще. Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила своё безумие. И вот сейчас я понимаю, что эти горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла после, того как два сердца догорали до тла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по-другому не умела. И не хотела. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и не интересна. И вот сейчас мне страшно. Я боюсь, что если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку. Просто хотела написать длинный откровенный текст. Такой, с которого и начались наши с тобой отношения много лет назад... А не закрываться от всего мира и делать вид, что все хорошо", - написала Седокова.