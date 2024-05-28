Тяжелоатлетка вернулась в Казахстан с медалью Олимпийских игр - 2012

В аэропорту Астаны встретили Анну Нурмухамбетову, накануне получившую заслуженную серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz.

С самого утра рейс из Стамбула ждали друзья и коллеги казахстанской спортсменки, приехавшие из других городов. С собой они привезли группу поддержки с плакатом и флагами, а также музыкантов. Такого приема обладательница "серебра" не ожидала.

"Чувства, конечно, не передать эмоциями. Мы летели в Перу, было много пересадок, пока туда добралась. Еще плюс чемпионат мира был. Я рада, что наконец-то награда дошла до меня. Когда вручали медаль, было состояние, будто я опять выступила на помосте на Олимпийских играх. Адреналин почувствовала. Медаль очень тяжелая. Это настоящая медаль из музея, а не дубликат", - делится впечатлениями Анна Нурмухамбетова.

Подробнее как встречали казахстанскую штангистку смотрите в нашем специальном репортаже.

Напомним, торжественное вручение награды состоялось на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике в Лиме (Перу). Медаль спортсменка получила из рук почетного члена Международного Олимпийского комитета из Перу Ивана Дибоса.

На Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград. Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Её серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей "серебра" Игр-2012. "Бронза" отошла колумбийке Убальдине Вальес.