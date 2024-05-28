Анна Нурмухамбетова рассказала об эмоциях во время получения "серебра" Олимпийских игр
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
110Фото: Марк Брюшко.
Плакаты, флаги и музыканты. В Казахстане встретили тяжелоатлетку Анну Нурмухамбетову. Она прилетела из Перу, где накануне получила заслуженную серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне. Награда досталась спортсменке после пересмотра результатов международного соревнования. Встречали штангисту друзья и коллеги. Своими эмоциями казахстанка поделилась с журналистом BaigeNews.kz.
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