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Анна Нурмухамбетова рассказала об эмоциях во время получения "серебра" Олимпийских игр

Сегодня, 15:17
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Марк Брюшко. Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: Марк Брюшко.

Плакаты, флаги и музыканты. В Казахстане встретили тяжелоатлетку Анну Нурмухамбетову. Она прилетела из Перу, где накануне получила заслуженную серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне. Награда досталась спортсменке после пересмотра результатов международного соревнования. Встречали штангисту друзья и коллеги. Своими эмоциями казахстанка поделилась с журналистом BaigeNews.kz

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