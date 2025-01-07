Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой вышла в четвертьфинал парного турнира серии WTA в Аделаиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Соперницами Анны и Ирины были австралийки Габриэлла Да Силва Фик и Оливия Гадеки. Матч завершился победой Данилиной и Хромачевой в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Следующими соперницами тенниситок будут американки Эшлин Крюгер и Джессика Пегула.