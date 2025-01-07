Анна Данилина вышла во второй раунд парного турнира в Аделаиде
В паре с россиянкой Ириной Хромачевой она одолела австралиек Габриэллу Да Силва Фик и Оливию Гадеки.
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
144Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой вышла в четвертьфинал парного турнира серии WTA в Аделаиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
Соперницами Анны и Ирины были австралийки Габриэлла Да Силва Фик и Оливия Гадеки. Матч завершился победой Данилиной и Хромачевой в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.
Следующими соперницами тенниситок будут американки Эшлин Крюгер и Джессика Пегула.
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