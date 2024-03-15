Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA 125
Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36Сегодня, 10:36
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Лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал турнира категории WTA 125 в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
В паре с китаянкой Чжан Шуай она обыграла американский дуэт Далейна Хьюитт/Мария Матеас - 6:1, 3:6, 10:7. Встреча длилась 1 час и 17 минут.
В полуфинале Данилина и Шуай сыграют с австралийкой Оливией Гадеки и британкой Оливией Николлс. Матч состоится 15 марта и начнется примерно в 20:00 по времени Астаны.
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