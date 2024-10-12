Анна Данилина вышла в финал престижного турнира в Китае

Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч на турнире серии WTA 1000 парного разряда в китайском Ухане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской спортсменкой Ириной Хромачевой Данилина встретилась на корте с российско-чешским дуэтом Екатерина Александрова — Катерина Синякова и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась один час и шесть минут.

В финале казахстанка и россиянка сыграют с американской парой Эйжа Мухаммад и Джессика Пегула.

Отметим, что 28-летняя казахстанка на данный момент располагается на 31-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.